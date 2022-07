Mertens, l'Anversa nega trattative: «Dries alla fine tornerà a Napoli»

È tornato a Napoli in queste ore Dries Mertens, insieme con il resto della famiglia, ma nel suo futuro c'è ancora tanta ombra. A fare chiarezza ci ha provato Paul Gheysens, presidente dell'Anversa, club belga molto vicino a Dries e accostato al futuro dell'ex attaccante azzurro: «Mertens è un buon calciatore e un’ottima persona, ma al momento non è nei nostri piani. Non abbiamo mai avuto contatti con lui, non c'è nulla di vero in quello che è stato scritto e detto» le parole del patron belga.

Il patron ha poi aggiunto un dettaglio di mercato non da poco conto: «Mertens è stato grande in Italia, ha una bella casa lì ed è ormai abituato a vivere lì. Penso che prima o poi troverà un accordo con il Napoli», ha spiegato nonostante i saluti ufficiali del club arrivati qualche giorno fa «Penso che sia stato un modo per nascondere la trattativa».