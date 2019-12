© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una corsa social per un anniversario che da qualche anno comincia a farsi largo, quantomeno in rete. Il 21 dicembre è la data che, per molti storici, ha visto la prima fondazione di Parthenope, nucleo della successivache diventerà l'attuale Napoli . Un compleanno per la città che 2494 anni fa (circa) ha visto la luce e oggi è diventata una delle più famose al mondo.LEGGI ANCHE Napoli, anche De Laurentiis saluta Ancelotti: «Ti seguiremo con affetto» Anche tanti napoletani hanno voluto ricordare l'anniversario, tra questi un napoletano acquisito come Dries Mertens : «Auguri Napoli. Sei una città meravigliosa» il messaggio lasciato dal belga sui social, forse una richiesta visto il momento che vive in azzurro. Dries ha il contratto in scadenza tra qualche mese e non sa se resterà aanche il prossimo anno. Che il suo post Instagram sia anche un messaggio ai tifosi?