Mertens festeggia sui social, è San Ciro anche a distanza

Il primo onomastico, ma lontano da Napoli per Ciro Mertens, nato in città lo scorso anno ma oggi in Turchia insieme con papà Dries, diventato calciatore del Galatasaray. L'ex attaccante azzurro ha celebrato San Ciro anche da Istanbul dopo aver per anni fatto festa a Napoli, soprannominato dalla piazza proprio con il nome poi scelto per il primogenito di casa. Tanti i tifosi azzurri che sui social hanno voluto celebrare il piccolo Mertens.