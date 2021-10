Non ha ancora segnato in campo, ma il gol più bello è già arrivato per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli e la compagna Kat hanno annunciato sui social l'arrivo del loro primo figlio: «Un baby Ciro napoletano».

