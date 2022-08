Mertens al Galatasaray con la 10 sulle spalle: ma esordio da incubo

Alla fine, il suo 14 è rimasto in soffitta, già affidato alle spalle di un nuovo compagno di squadra. Ma Dries Mertens non può preoccuparsene, perché al Galatasaray ha scelto di vestire la maglia numero 10 - una decisione presa dal calciatore e dai tifosi, tramite un'iniziativa social del club.

Un numero pesante che non ha portato fortuna all'esordio: l'ex calciatore del Napoli ha giocato per la prima volta ieri sera in Super Lig, subentrando al 78' contro il Giresunspor, ma non è riuscito a evitare la sconfitta casalinga del club giallorosso, battuto 0-1 in casa. Esordio stagionale anche per Lucas Torreira, che era arrivato in Turchia insieme con Mertens qualche giorno fa.