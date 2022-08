Mertens-Galatasaray è ufficiale: il belga firma per una sola stagione

Si aspettava solo l'ufficialità e ora è arrivata. Dries Mertens è un nuovo calciatore del Galatasaray. L'accordo è stato ufficializzato questa sera dal club turco che già sabato sera aveva fatto arrivare dal Belgio l'ex attaccante del Napoli per la firma sul contratto che lo legherà ai giallo-oro almeno per una stagione, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League.