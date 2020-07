LEGGI ANCHE

Lunga intervista di Dries Mertens ai microfoniin vista del ritorno della: «Per meè stato un grande passo. E per vivere in una città così e fare bene in una squadra così devi adattarti in ogni cosa, sentirti a casa e imparare la lingua. Non è stato semplice mantenere la linea in questi anni, cerco semplicemente di godermi quello che ho, perché è importante. La gente mi ha fatto diventare napoletano perché ha capito che vivevo come loro».Da Benitez a Gattuso , sette anni d'azzurro. «Conall’inizio giocavo poco, ero arrabbiato ma mi tranquillizzava, mi diceva che ero importantissimo per la squadra e presto avrei avuto il mio spazio. Mi ha cambiato ruolo e mi ha cambiato la vita» ha confessato il belga. «è l’allenatore perfetto in questo momento: sa cosa significa vincere, stimola il gruppo e i giovani, diventerà un grande allenatore.All'orizzonte torna l'Europa. «Sono molto contento della Champions giocata quest’anno, peccato aver concesso il gol alall’andata» ha detto. «Sappiamo che sarà complicata al ritorno, ma non si sa mai cosa può accadere, noi ci crediamo. Loro in casa giocano un gran calcio, non sarà facile per noi ma abbiamo l’obbligo di fare gol, perché altrimenti siamo spacciati. Battere il Liverpool è stato bellissimo, anche quella del pareggio a Anfield è stata una grande notte. Il record? Prima ho aiutato Hamsik a battere, poi ci sono riuscito io. È stato incredibile perché quando sono arrivato a Napoli non pensavo potesse andare così».