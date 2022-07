Mertens, Gattuso torna alla carica: il Valencia frenato solo dall'età

Visto l'empasse delle ultime settimane, su Dries Mertens è tornato il Valencia. Secondo il portale Libertad Digital, il suo ex allenatore Gennaro Gattuso - da poche settimane sulla panchina del club spagnolo - avrebbe chiesto nuovamente a gran voce al proprietario Peter Lim uno sforzo per Dries Mertens, un elemento che potrebbe arricchire l'attacco dei valenciani.

Il problema, da questo punto di vista, non sarebbe il prezzo: l'assenza di un contratto per Dries potrebbe convincere il Valencia che ha però ancora dubbi su quella che è l'età del belga, 35enne. Un dato che non permetterebbe al club di affondare il colpo. Il Valencia ha seguito anche Matteo Politano nelle scorse settimane, ma le richieste del Napoli hanno rispedito al mittente le avances degli spagnoli.