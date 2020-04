LEGGI ANCHE

C'è il nome di Dries Mertens sui taccuini del mercato die Monaco. A riportarlo è la rivista Onze Mondial che svela come quello del belga azzurro possa essere un profilo molto interessante anche per i parigini. Senza un contratto - per ora - il prossimo anno,è un free agent seguito da tanti e a Leonardo si sarebbero drizzate le antenne, anche se concretamente non si è ancora mosso per un'offerta vera.Cosa che avrebbe invece fatto il, pur senza accontentare in questo momento le richieste del calciatore del Napoli , che il club azzurro vorrebbe pur trattenere dopo l'offerta di rinnovo presentata un mese fa e che sembrava quella decisiva. Sucontinuano ad esserci club inglesi come ilma soprattutto l'Inter di Antonioche vorrebbe portarlo a Milano.