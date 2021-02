Altra disavventura per Dries Mertens. Il belga, di ritorno in Belgio per continuare le terapie alla caviglia sinistra, è finito fuori pista con il suo aereo privato all'atterraggio. Nessun danno al calciatore e a chi era con lui in viaggio, secondo quanto riportato da HLN questa mattina, solo tanto spavento.

Ultimo aggiornamento: 10:35

