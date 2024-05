Di Dries Mertens abbiamo capito una cosa: Napoli non vuole proprio togliersela dalla testa.

L’ex attaccante azzurro infatti, in questi giorni, si sta godendo il mare, il sole e le bellezze di Ischia assieme alla moglie Kat, al figlio - ormai famosissimo - Ciro Romeo e ad alcuni amici.

Il belga, a quota 6 gol e 16 assist in questa stagione con la maglia del Galatasaray, compirà domani 37 anni e quale posto migliore per festeggiare il suo compleanno se non la “sua” Napoli.