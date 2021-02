Mertens, Kat ora pensa a un figlio: «Infortunio? Andato a fare la spesa»

In una lunga intervista a Het Nieuwsblad, Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha raccontato le settimane vissute in Belgio dall'attaccante azzurro per l'infortunio. «È stato fermo a lungo, ma ad Anversa è stato diverso: non è pedinato come a Napoli, ha potuto fare nuovamente la spesa e cose normali che a Napoli non potrebbe fare. Finalmente ho potuto dirgli di andare a buttare la spazzatura senza sentirmi rispondere “Non è possibile”» ha scherzato.

«L’incidente in aereo? Non ci ha fatto paura, è stato un atterraggio scomodo e ho sentito il pilota lamentarsi, ma non abbiamo avuto paura» ha continuato Lady Mertens, che ha poi parlato anche di un figlio per la coppia: «A volte ci penso, ma poi penso anche: se devo tornare in Belgio per lavoro? O se ho bisogno di una mano a Napoli e sono sola? Chi può aiutarmi. Sicuramente abbiamo cominciato a pensarci, ma non ho ancora una risposta».

