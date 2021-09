Mertens a Positano dopo la Juve: «Il miglior compleanno di sempre»

Non è ancora pronto per andare in campo, Dries Mertens, ma ieri sera il belga non è mancato al Maradona per assistere a Napoli-Juventus. Una serata importante anche per la compagna Kat, con lui allo stadio, prima della fuga romantica verso la Costiera: al fischio finale, infatti, i due sono scappati verso Positano per festeggiare a mezzanotte il compleanno di Kat con tanto di cena a lume di candela e fuochi d'artificio, e per trascorrere lì la domenica, visto che la squadra di Spalletti oggi non si allenerà.