Mertens e Kat, vacanza romana: «Un altro uomo che mi fa aspettare»

La partita vinta ieri contro l'Udinese sa anche di rompete le righe per il Napoli di Luciano Spalletti. Molti calciatori che non hanno impegni con le nazionali, infatti, si godranno qualche giorno di riposo, tra questi anche Dries Mertens che si è subito spostato a Roma con la compagna Kat. Lady Mertens, in dolce attesa, aspetta di poter dare alla luce il primogenito della coppia e scherza: «Sembra che avrò un altro uomo a cui piace farmi aspettare».

