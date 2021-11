Mertens, la moglie ha scelto Napoli: «Il contratto? Io resterei qui»

«Dries mi ha cambiato la vita, ormai siamo abituati all’aria e alla vita di Napoli». Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, si racconta in una lunga intervista a Het Laatste Nieuws, prima della sua prossima avventura televisiva in Belgio. «Pensavo che avremmo cambiato più case, invece abbiamo scelto l’Italia, rifiutando anche altre offerte per andare via. Non so dove vivremo alla fine della sua carriera, so solo che non voglio essere etichettata come “la moglie di”».

La coppia belga-napoletana è pronta ad allargarsi. «Quando partorirò tornerò in Italia perché voglio che Dries sia vicino a me in quei momenti. Il padrino sarà mio suocero, mi fa piacere renderlo felice» ha aggiunto Kat. «Il suo contratto? Se dovessi decidere io, resterei a Napoli. Anche se per noi è sempre complicato fare tutto, perché Dries è un mito per i tifosi. Ma quando la sua carriera finirà, le cose miglioreranno».