Mertens, la prima di Ciro Romeo: in prima fila alla tv per papà Dries

Avrebbe voluto dedicargli un gol, Dries Mertens, non ci è riuscito ma ha comunque messo lo zampino nella vittoria del Napoli di Luciano Spalletti a Bergamo contro l'Atalanta. L'attaccante belga non ha fatto rimpiangere l'assenza di Victor Osimhen e da casa spettatore interessato era stato Ciro Romeo, il neo arrivato in casa Mertens che non si è perso il match del papà contro i nerazzurri.

LEGGI ANCHE Juan Jesus smonta il caso Osimhen: «Abbiamo vinto, che caso c'è ora?»

La foto è stata pubblicata sui social direttamente da mamma Kat: prima il riposino pomeridiano con la cagnetta Juliette, poi la partita del Napoli a Bergamo e la culla messa in prima fila davanti alla tv con tanto di "Papà" tra le didascalie possibili. Il baby Ciro è nato una settimana fa a Napoli, durante la sosta per le nazionali. Mertens spera di poter recuperare quel gol mancato oggi, magari già dalla prossima domenica contro la Fiorentina.