Mertens-Lazio, la smentita di Lotito: «Non abbiamo bisogno di lui»

Quella della Lazio potrebbe essere una strada ormai chiusa per Dries Mertens, ex attaccante del Napoli ancora in cerca di squadra per il prossimo anno. A smentire la trattativa per la Capitale ci ha pensato direttamente Claudio Lotito, presidente della squadra allenata da Maurizio Sarri, mentore del belga.



«Non ho mai contattato il belga» ha smentito seccamente Lotito nell'ultima intervista a Radio Sei. «Non ci siamo mai sentiti né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha bisogno» ha ribadito il patron. Sul tavolo di Mertens restano poche opzioni per il futuro. E il tempo stringe.