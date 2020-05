LEGGI ANCHE

#MeritiamoUnFinaleDiverso perché devi arrivare a 122 gol in maglia azzurra. pic.twitter.com/VRbajRyOgk — Meretismo 💙 (@Meretismo) May 15, 2020

Il possibile addio dial Napoli con destinazioneha fatto mobilitare tanti tifosi azzurri. Tutti in città vorrebbero vedere l'attaccante rinnovare anche per i prossimi anni e continuare quanto di buono fatto a, ecco perché anche la tifoseria ha provato a lanciare un segnale importante sia alla società che al calciatore.Nelle ultime ore sui social, infatti, è nato l'hashtag, attraverso cui tanti tifosi stanno commentando la situazione legata a Dries. I napoletani - già migliaia i messaggi raccolti dal web - non vorrebbero che l'erain azzurro si chiudesse come si è chiusa negli anni passati quella di, Higuain o Hamsik , simboli della squadra dell'ultimo decennio.