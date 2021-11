Mertens, è la notte più dolce: «Ora dobbiamo continuare così»

Doveva sostituire Osimhen e lo ha fatto nel migliore dei modi. Due gol e tre punti, per regalarsi una notte da protagonista, una notte da Ciro Mertens: «Abbiamo giocato una delle migliori partite, è importante fare così anche in futuro. Ci sono tante partite complicate, ma siamo stati perfetti» ha detto il belga a fine gara - «Mi fanno piacere i gol: quando sei fuori e lavori duro per tornare non è facile, la squadra stava giocando bene, poi Osimhen si è fatto male ed era importante farsi trovare pronto».

Con la doppietta di stanotte, Mertens arriva a quota 139 gol con la maglia del Napoli. «Le critiche? Non mi infastidiscono, tocca a me smentirle. Ora voglio fare bene mercoledì e anche domenica» - ha detto a Dazn - «A Sarri tengo tanto, è un allenatore bravissimo anche se stasera non è andata come voleva lui. Futuro? Spero di restare qui, più di questo non posso dire».