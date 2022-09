Mertens a Napoli con moglie e Ciro: sarà allo stadio contro il Liverpool?

Un giorno di pausa dagli allenamenti con il suo Galatasaray, l'occasione giusta per tornare a casa. Dries Mertens è a Napoli, il belga era già stato intercettato da alcuni tifosi ieri pomeriggio in aeroporto a Capodichino e questa mattina è tornato a mostrarsi ai fan direttamente via social, affacciato dal suo balcone di Posillipo sotto il sole di Napoli e con in braccio il piccolo Ciro.

L'occasione giusta per farsi invitare anche dai tifosi al Maradona: questa sera andrà in scena l'esordio in Champions League della squadra di Luciano Spalletti contro il Liverpool a Fuorigrotta, una di quelle partite che Mertens ha giocato tante volte in campo. I fan gli chiedono di essere presente allo stadio almeno da tifoso, una richiesta a cui il belga non ha ancora risposto.