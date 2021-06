Mertens e l'amore azzurro: «Non posso parlare ma non lascio»

«Non credo che lascerò il Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del club, ma non credo che me ne andrò». Queste le parole dal ritiro dela nazionale belga di Dries Mertens, l'attaccante azzurro pronto alla spedizione per gli Europei.

LEGGI ANCHE Fabian Ruiz, c'è anche il Psg: idea francese dopo Wijnaldum

Tante le voci sul futuro dell'attaccante azzurro classe 1987 che però non lascia spazio ai rumore: «Non c'è assolutamente motivo per me di lasciare la squadra. Quindi smentisco le voci su un mio futuro lontano dal Napoli» ha concluso.