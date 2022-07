Mertens torna a Napoli: «Qui c'è il mio cuore»

È tornato ieri a Napoli, Dries Mertens, ex attaccante azzurro con un nuovo look - da capello biondo platino - e lo stesso amore di sempre per la città. Il belga ha fatto ritorno insieme con Kat e il figlio Ciro a Palazzo Donn'Anna di via Posillipo, sua storica residenza. La compagna ha anche pubblicato un video dal suo account Instagram in cui si vede il profilo della città dal loro terrazzo con una didascalia che lascia poco spazio alle interpretazioni: «Il mio cuore».