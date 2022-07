Protagonista in queste ore ad un evento musicale in Belgio, Lady Mertens Kat Kerkhofs non passa inosservata: la compagna dell'ex attaccante azzurro, madre del figlio Ciro, ha pubblicato sui social una sua foto “al lavoro” con addosso la maglia azzurra di Dries è una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni: «Napoli amore della mia vita», cancellando poi la storia da Instagram.