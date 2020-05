Ultimo aggiornamento: 08:02

Era questione tutta nel volersi venire incontro. E tra domenica e ieri De Laurentiis e Mertens lo hanno fatto per ben due volte. Siamo, forse, alla svolta: di certo, mai come in queste ore il rinnovo del belga è vicinissimo. Un piccolo passo lo ha fatto il Napoli, un altro il bomber azzurro ed ecco quindi che l'intesa non è più un sogno. Altro che Inter, altro che Chelsea:. Probabilmente le voci nerazzurre della passata settimana facevano parte solo di un disegno strategico per accelerare la conclusione dell'operazione. I contorni economici dell'accordo non sono ancora del tutto definiti, non c'è ancora nero su bianco e si sa come i dettagli spesso possano fare la differenza: ma Mertens e De Laurentiis potrebbero già incontrarsi questo fine settimana per darsi la stretta di mano finale. D'altronde, lo spostamento tra regioni è autorizzato solo per ragioni di lavoro. E questa lo è.Mertens, 33 anni compiuti il 6 maggio, è arrivato in azzurro nel 2013, proveniente dal Psv Eindhoven: ha il record, con Hamsik, del numero dei gol segnati con la maglia del Napoli (121). Sul tavolo c'è un biennale da oltre 4 milioni di euro. E anche una opzione per un terzo anno a vantaggio di De Laurentiis. Altrove, probabilmente, gli offrivano persino di più in termini di stipendio: ma il belga ha sempre posto il club napoletano in cima ai suoi pensieri. Non era facile l'intesa: Mertens viene considerato uno dei leader della rivolta nella notte con il Salisburgo. Fu tra i primi ad andare via ignorando l'ordine di andare in ritiro a Castel Volturno ma è anche uno di quelli che ha fatto mea culpa, dando disponibilità a pagare le sanzioni. La questione delle multe è tutta in alto mare, così come quella dei danni di immagine che è sempre e solo ipotetica e mai veramente ipotizzata da De Laurentiis al cospetto della squadra o attraverso i suoi legali. Insomma, dopo l'incontro all'hotel Vesuvio dell'1 marzo, le parti erano rimaste, per così dire, un po' in freddo, o meglio non tutti i nodi erano venuti al pettine. C'era ottimismo, certo, ma le distanze erano rimaste notevoli: il Napoli non riteneva, né ritiene, di dover versare il bonus alla firma (Mertens chiedeva circa 5 milioni di euro per siglare il rinnovo visto che è in scadenza). E questa clausola ha frenato l'accordo. Ma a dar fastidio al numero uno del club, sono state anche le continue pressioni da parte del tifo per trattenerlo al Napoli. Questo pressing feroce, non è andato a genio a De Laurentiis che quindi ha frenato a lungo. Ora però c'è piena disponibilità da parte di Dries a ridimensionare la cifra, probabilmente anche con una serie di aggiustamenti: il Napoli è pronto a riconoscere una parte variabile molto cospicua legata al numero dei gol e degli assist. E a pagare una cifra maggiore per i diritti di immagine. Insomma, i tifosi del Napoli, già disperati, possono preparare lo spumante ma scaramanticamente meglio tenere tutto in frigo. Ma in questo momento, il barometro sulla permanenza in azzurro di Mertens segna bel tempo. E chissà, come sarà felice il tifoso che ieri mattina ha piazzato una sciarpa, con tanto di bigliettino, a Palazzo Donn'Anna in suo onore.In questa faccenda pesa, e non poco, il ruolo di Ringhio. Ecco, con Mertens non è stato subito rose e fiori. Anzi. Ma col tempo è iniziato un rapporto professionalmente impeccabile e ovvio che Gattuso, quando ha capito che il suo futuro sarebbe stato sulla panchina del Napoli, ha spinto perché Mertens rimanesse. Impossibile, in questo momento, trovare uno del suo valore. E che garantisce il numero dei suoi gol. Peraltro, capace di giocare in almeno tre ruoli. Insomma, la diplomazia di Ringhio ha consentito a De Laurentiis e Mertens di riavvicinarsi dopo il freddo di novembre e dopo il parziale disgelo di marzo. Peraltro, il Napoli questa estate già dovrà preoccuparsi di sostituire Milik, cosa che non sarà semplice. E Petagna, in ogni caso, non è esattamente un numero 9 che fa ammattire Ringhio.. Per lo spagnolo il Napoli ha deciso di non fare nulla più di quello fatto la scorsa estate: una offerta di rinnovo presentata dal ds Giuntoli che l'esterno ha deciso di ignorare perché considerata molto bassa. Nessun appuntamento è nell'aria. Nel limbo è destinato a rimanerci davvero poco: alla sua porta ha già bussato il ds del Siviglia, Monchi. L'idea di tornare in Liga non gli dispiace e la porta resta sicuramente aperta. In ogni caso, proposte non gli mancano per un parametro zero che farà gola a tanti questa estate (o meglio, quando il mercato aprirà i battenti).