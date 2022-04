Mertens, che peccato essere terzi: «Futuro? Forti anche senza me»

Tra i tanti protagonisti della larga vittoria sul Sassuolo c'è anche lui, Dries Mertens, di nuovo titolare dopo Empoli e di nuovo in gol: sono 4 nelle ultime quattro partite per il belga che si è preso ancora la scena. «Tutta la squadra è un po’ delusa. Da quando sono qua, è l’anno della delusione massima, anche nel 2018 eravamo arrivati a 91 punti ma questa volta le altre squadre non sono più forti di noi. Ci siamo messi dietro Juventus, Roma, Lazio, Atalanta. Dobbiamo alzare la testa, andremo in Champions, speriamo di giocarci lo scudetto nuovamente il prossimo anno» ha detto al termine del match contro i neroverdi.

«È un messaggio anche per i tifosi. Quest’anno abbiamo sbagliato tutti, ma non possiamo mollare, dobbiamo restare insieme. Anche a noi piacerebbe vincere, dobbiamo restare insieme con i tifosi anche nei momenti peggiori. So che c’è delusione, ma abbiamo battuto il Sassuolo e vediamo la Champions. Speriamo di costruire una squadra forte per il nostro futuro» ha continuato Mertens a Dazn a fine partita. Con la doppietta contro il Sassuolo, il belga del Napoli è arrivato a quota 148 con la maglia azzurra «Il futuro? Anche se io non ci fossi qui ci sono grandi calciatori e bisogna crederci. Quest’anno nessuno c’era di più forte di noi. Ci è mancato qualcosa, cerchiamo di capire cosa e andiamo avanti lo stesso. Ai gol non ci penso, se faccio bene faccio bene alla squadra. Ho giocato poco ma quando ho giocato ho provato a dare una mano alla squadra».