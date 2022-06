Mertens, il Napoli non risponde alla deadline della mail dei legali

Nulla è cambiato da sabato scorso. Alla mail, con la richiesta di 4 milioni di euro netti per continuare a giocare nel Napoli (con 800 mila euro di commissione per lo studio legale e una serie di bonus legata ai gol e agli assist), De Laurentiis non ha dato risposta. Dal Belgio, quelli della Stirr Associates, non ne sono stupiti. L'offerta è scaduta ieri alle 18. Tocca ai legali di Mertens fare un'altra mossa, ammesso che vogliano farla per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati