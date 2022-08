Mertens, tutto l'amore di Napoli: striscione ultrà a Palazzo Donn'Anna

Il lungo addio di Dries Mertens. Non si ferma la eco dei saluti del campione belga, arrivati nella serata di ieri, un distacco che fa male a lui quanto ai tifosi. Nelle scorse ore è spuntato a Posillipo anche uno striscione per il belga: «Tu si 'na cosa grande pe' Me(rtens)» recita, a metà tra la canzone tanto famosa e il calciatore recordman in maglia azzurra pronto a stabilirsi a Napoli in futuro, quando chiuderà definitivamente la sua carriera.