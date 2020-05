© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato anche il turno di, ultimo tra gli azzurri ad approfittare della riapertura dei barbieri dopo la fine del lockdown. Il belga, che sperimenta spesso con le acconciature e che si era presentato con un biondo platino a inizio stagione, ha sfoderato un nuovo look da presentare al rientro in campo ormai imminente., infatti, sarà con gli azzurri il prossimo 13 o 14 giugno, in attesa del primo impegno ufficiale della squadra dipost