Anche Dries Mertens non prenderà parte al prossimo turno di nazionali per le qualificazioni al Mondiale 2022. Il belga è stato lasciato a casa dal Ct Martinez a causa dell'infortunio alla spalla e potrà restare a Napoli per proseguire le sue terapie.

Oltre all'azzurro, esclusi dai convocati anche Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Nacer Chadli, Thomas Vermaelen e Simon Mignolet.