Mertens punta a nuovi traguardi: e domani staffetta con Osimhen

Il bomber azzurro di tutti i tempi guarda avanti e vuole lasciare ancora di più il segno nella storia del Napoli: Mertens con il gol bellissimo alla Lazio è arrivato a quota 102 in A raggiungendo il primatista Vojak e ora l'obiettivo è di staccarlo in queste ultime sei partite di campionato.

Ottavo anno a Napoli, 135 gol, in questa stagione è arrivato a quota nove in campionato e dieci in totale con la rete segnata in Europa League contro...

