Mertens, omaggio in tutta Napoli: la città tapezzata da «Cia' Cirù»

Sono spuntati nelle ultime ore in giro per la città, ennesimo omaggio a un campione appena andato via. «Cia' Cirù, Napoli ti ama» si legge dai cartelloni pubblicitari che possono osservarsi in giro per Napoli. Dries Mertens, ex attaccante azzurro, ha appena lasciato il club che l'ha visto protagonista negli ultimi nove anni, rifiutando il rinnovo proposto dal club e accettando il nuovo contratto offerto dal Galatasaray.