Mertens, l'omaggio del Belgio: «Ecco il club dei 100»

«Il club dei 100», titola così l'ultima grafica social della nazionale belga dedicata anche a Dries Mertens. In foto, tutti i calciatori dei Red Devils che hanno superato quota cento presenze in nazionale, tra cui lo stesso attaccante del Napoli: Mertens, ora ai box per infortunio, ha tagliato quota cento con il Belgio lo scorso luglio agli Europei contro la Danimarca (oggi è a 102). Insieme con lui anche Lukaku e Hazard, Alderweireld, Witsel e Vertonghen.

