Mertens operato alla spalla: in campo a inizio settembre

Mertens si è operato ieri in Belgio alla spalla sinistra, intervento in artroscopia: indossa un tutore e dovrà osservare venti giorni di riposo in Belgio prima di cominciare il percorso riablitativo, salterà quindi certamente tutto il ritiro a Dimaro. Poi verranno verificate le sue condizioni per stabilire quando potrà cominciare gli allenamenti in maniera differenziata nel mese di agosto.

Il rientro in campo è previsto tra le 6 e le 8...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati