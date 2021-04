Mertens-Osimhen, staffetta gol che accende il Napoli

Funziona la staffetta, un'arma in più per Gattuso: Mertens e Osimhen da alternare in partita. Uno subito in campo e l'altro a partita in corso, domenica sera contro l'Inter era stato il contrario. Stavolta ha cominciato Dries e ha finito Victor e tutti e due sono andati a segno, due reti bellissime: il belga ha centrato l'incrocio con un tiro delizioso, il nigeriano ha fulminato Reina con una conclusione fortissima sul primo palo.

Ciro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati