Mertens, messaggio a Spalletti: «Basta stare in panchina»

Si diverte eccome. Dries Mertens ride su Instagram con il suo amico Tommaso Starace. Il magazziniere del Napoli gli porta il caffè come ogni mattina: «Dries, ci beviamo questo caffè in panchina?», gli chiede e Mertens risponde a tono «Basta panchina, adesso devo giocare». Si tratta di un segnale chiarissimo da parte del belga si napoletani e ai compagni: adesso è tornato, dopo l’infortunio alla spalla che lo ha tenuto ai box per questo inizio di campionato, e vuole ritornare ad essere protagonista.

Certo, il posto di attaccante titolare resta saldamente di Osimhen, ma ora Mertens si candida non solo ad alternativa del nigeriano, ma anche a suo compagno di reparto come sottopunta al posto di Zielinski.