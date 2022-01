Il suo amore per Napoli è ormai conosciuto, ma soprattutto Dries Mertens non fa nulla per nasconderlo. Il belga del Napoli ha condiviso via social le immagini dello spettacolare tramonto di oggi, che si è goduto direttamente da una posizione privilegiata in città: il terrazzo di casa sua a Posillipo. Dries è stato immortalato in rete dalla moglie Kat, insieme con la cagnolina Juliette.