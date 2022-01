È partita sui social ed è diventata subito virale la petizione lanciata dai tifosi del Napoli per Dries Mertens. «Ciro deve restare in azzurro» si legge nella richiesta dei supporters azzurri che non hanno accettato le notizie che vedrebbero il belga lontano dall'Italia a fine anno, quando scadrà l'accordo con il club di De Laurentiis. L'obiettivo minimo di 1500 firme è già a un passo, ma basterà a convincere il club?