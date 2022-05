La stagione è conclusa da una settimana, ma per Dries Mertens è già tempo di pensare al prossimo anno. L'attaccante belga, in vacanza, si è mostrato sui social durante la sessione di allenamento mattutina, con addosso la divisa del Napoli che non sa ancora se vestirà il prossimo anno: il contratto di Dries, infatti, è in scadenza a giugno prossimo.