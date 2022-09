Mertens scrive a Raspadori: «Sapevo che avresti segnato»

Una partita da urlo per Giacomo Raspadori, quella del primo gol in azzurro sotto la Curva del Maradona a urlare il suo nome. Tra i messaggi arrivati all'attaccante azzurro anche quello di Dries Mertens, il calciatore che Raspadori ha di fatto sostituito a Napoli quest'estate: «Sapevo che facevi goal. Complimenti amico mio» le parole del belga che lo scorso mercoledi era stato al Maradona in occasione di Napoli-Liverpool.