Un contratto per sta per scadere, la voglia di raggiungere il record di gol in azzurro e la speranza di scoprire presto quale sarà il futuro. Sono giorni complicati per Dries Mertens , che è tornato al gol con la maglia della scorsa settimana a Genova ma ora spera di poter ritrovare anche la titolarità e il sorriso nelle prossime gare.Intanto per lui sembra potersi scatenare un'asta internazionale: secondo quanto riportato dal Daily Mail,sono pronte all'asta per accaparrarselo la prossima estate, quando sarà libero di accasarsi dove vuole. I Blues ci hanno già provato a gennaio senza fortuna, mentre Arsenal e United sono pronte ad accontentare le richieste economiche del belga, le stesse che l'hanno allontanato dal Napoli nelle ultime settimane.