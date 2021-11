Mertens premiato davanti al Re e il Belgio stacca il pass Mondiale

Non si arrestano gli omaggi della Federcalcio belga per Dries Mertens. Prima del match vinto 3-1 contro l'Estonia, l'attaccante del Napoli è stato premiato sotto gli occhi del Re d'Olanda Willem-Alexander per le 100 presenze in nazionale raccolte durante lo scorso Europeo. Mertens è anche tornato in campo con i Diavoli Rossi: 20 minuti nel finale del match vinto contro gli estoni che vale anche la matematica qualificazione al Mondiale in Qatar.

«Non è sempre facile in queste partite con la nazionale. Anche gli avversari possono giocare e metterti in difficoltà» le parole del belga a fine gara. «Hanno creato due occasioni e hanno fatto un gol, peccato. Ma stasera abbiamo creato tanto e portato a casa una buona prestazione. Forse a volte un po' troppo disattenti nel finale, ma l'Estonia si stava difendendo molto bene» ha commentato Mertens a fine gara.