A Mertens il Premio San Gennaro: «In futuro torneremo a casa»

«Sto bene, ma mi mancate», questo il modo in cui Dries Mertens si presenta al Premio San Gennaro, targato Radio Marte e in diretta questa sera fino in Belgio, dove Mertens è di stanza in questi giorni di Nazionale prima di tornare al Galatasaray.

L'ex azzurro racconta i primi passi a Napoli. «La prima volta a Palazzo Donn’Anna? La casa non era ancora finita quando l’abbiamo vista per la prima volta, ci siamo fidati dichi ce l’ha mostrata e ancora oggi è casa nostra» ha spiegato insieme con la moglie Kat. «Vivere a Napoli in futuro? Se Kat dice sì, è sì sicuro. In questi anni ho visto la città crescere e migliorare. L’Italia è il Paese più bello del mondo e Napoli è la città più bella del mondo».