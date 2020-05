© RIPRODUZIONE RISERVATA

In concomitanza con il suo compleanno, l'attaccante delDriesè protagonista della clip pubblicata sui profili social del museonell'ambito di Intervallo Napoli, 2020. Il progetto originale prodotto dallaper le arti contemporanee di Napoli con fondi POC (Programma Operativo Complementare) 14-20 nell'ambito di Piazza Madre, e firmato da Eduardo Castaldo, racconta la città di Napoli sospesa e svuotata per l'emergenza Covid-19. Una sorta di diario di bordo in cui “l'intervallo”, che riprende l'omonimo storico format Rai, diventa, così, la cesura sulla linearità del nostro quotidiano, causata dalla diffusione improvvisa e globale del Covid-19.