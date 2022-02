Dries Mertens ha ricevuto in omaggio una maglia con il marchio “Quartieri Spagnoli”, a testimonianza del suo forte legame con Napoli. Il belga, che con 144 reti è il calciatore azzurro che ha segnato più reti nella storia, è arrivato in città nel 2013 e il suo rapporto con il club proseguirà in caso di rinnovo di contratto (quello sottoscritto nel 2020 scade il 30 giugno).

Intanto, Dries e sua moglie Kat hanno deciso che il figlio nascerà qui in primavera.