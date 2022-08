«Erede di Mertens? È un onore per me, vorrei poter giocare ai suoi livelli» ha svelato ieri in conferenza Giacomo Raspadori, nuovo attaccante del Napoli che al belga ex azzurro ha dichiarato di essersi ispirato.

Mertens ha commentato sui social le parole di Raspadori, una benedizione per il neo attaccante del Napoli che aspetta l'esordio in azzurro.