«Conosco il calciatore benissimo, io ne avrei preso un altro. Se mi dite chesarà protagonista, sono preoccupato. È un calciatore normalissimo, non farà più di otto partite del Napoli da titolare». Le parole disono note a ogni tifoso del, una profezia che non ha colto nel segno e che che ancora fa parlare a ogni gol dell'attaccante azzurro.Tanto da far sorridere. A quasi sette anni precisi (era il 17 giugno del 2013 con Dries appena sbarcato al nuovodi, dopo sette anni si giocherà la finale di Roma con gli azzurri protagonisti) dalla "profezia" di Capuano, infatti, Mertens è diventato il miglior goleador di sempre nella storia del club azzurro. Contro l'Inter, ieri sera, la rete numeroche gli ha permesso di scavalcare l'ex compagno Hamsik in cima alla speciale classifica dei bomber azzurri. L'ennesimo calcio alla profezia di Eziolino che negli anni ha più volte chiesto scusa a