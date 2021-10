La forma fisica sta tornando, ma la mancata convocazione in nazionale lascia libero Dries Mertens, volato in queste ore in Olanda insieme alla moglie Kat. Per il belga qualche ora di riposo dopo gli ultimi allenamenti prima del ritorno in campo, ore di relax vissute ad Amsterdam da turista.

