Dopo la trasferta mancata di Lisbona, ilsi è fermato per 24 ore prima di intraprendere la lunga corsa verso l'esordio in campionato. Si giocherà domenica prossima al Tardini contro il Parma, ma nel frattempo Dries Mertens si gode il lunedì in barca nel Golfo insieme con la moglie, postando poi le foto sui social. «Ora tutti sanno chi è realmente al volante» ha scritto Lady Mertens mostrandosi alla guida, «Ma tutti sanno chi è che l'ha pagata» ha scherzosamente risposto l'azzurro.