LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno come lui ci ha da tempo abituati a scenette particolari. Ma forse non lo avevamo mai visto così, seminudo, in mutande, affacciato al balcone di un hotel. Parliamo di Dries Mertens , il cui rinnovo col club di De Laurentiis sembra solo una formalità., dove il Napoli è in ritiro, a poche ore dalla sfida all'Inter in semifinale di Coppa Italia, match che sancisce il ritorno al calcio giocato dopo l'emergenza coronavirus.E lo scugnizzo Dries - Ciro, pardon - non ha mancato di colorire il prepartita godendosi il sole di giugno dalla splendida vista della sua camera d'albergo.