Serata da ricordare per Dries Mertens, l'attaccante del Napoli spinge il suo Belgio con un gol importante che vale il 2-0 sull'Inghilterra e anche la qualificazione al turno successivo della sua nazionale. Per l'azzurro - protagonista nella sua Lovanio - una rete fantastica direttamente da calcio di punizione che vale anche come un record: per la prima volta in carriera, infatti, Dries segna tre gol consecutivi (con Danimarca e Islanda le altre due reti) con la maglia del Belgio.

Dries Mertens, o melhor jogador belga em atividade fodase

